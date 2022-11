Bieb ruimt op: goedkoop je (sint)boekje scoren in Enschede-Zuid

De bibliotheek ruimt op aan het begin van de decembermaand. Dat is vast geen toeval.

„Nee, wie op zoek is naar een aardig boek, blad of dvd kan zaterdag bij ons terecht in de vestiging aan de Wesseler-Nering, in het zuiden van Enschede. We houden dan een grote verkoop van afgeschreven boeken en dergelijke. Dat doen we weer voor het eerst sinds lange tijd. Het is een uitgelezen kans voor mensen om in deze dure tijden voor weinig geld een pareltje van een boek of een dvd eruit te pikken.”

Hoeveel is weinig geld?

„Voor een volle tas met boeken betalen mensen 4,50 euro. Je hoeft natuurlijk niet met een volle tas weg te gaan, dat ene boek of dvd’tje scoren kan natuurlijk ook. De prijs van een los boek is dan natuurlijk lager dan die 5 euro en wordt apart aangegeven. De prijs van een enkel boek zal zo’n 50 cent bedragen. Dat is bijna niks, inderdaad.”

Wat is er zoal te koop?

„Echt van alles. Gewone romans, literatuur, maar ook kinderboeken, informatieve boeken en strips voor de liefhebber van jong en oud. Het zijn allemaal afgeschreven boeken en ander materiaal wat we voor die lage prijzen aanbieden.”

Afgeschreven, moeten we dan denken aan stukgelezen en beduimelde boeken die van ellende bijna uit elkaar vallen?

„Nee, dat valt erg mee. Het zijn over het algemeen boeken die nog in redelijk tot goede staat verkeren. Soms zijn de boeken net een jaar oud. Maar dan zijn ze door ons al afgeschreven omdat die boeken een jaar of langer niet zijn uitgeleend. Dat is één van de criteria voor ons als bibliotheek om een boek af te schrijven. Verder schrijven we boeken af als er een heruitgave verschijnt of als ze tien jaar of ouder zijn. Jaarlijks vervangen en schrijven we 10 procent van onze totale collectie aan boeken en ander materiaal af.”

Is de verkoop alleen voor leden van de bibliotheek?

„Nee, de boekverkoop is zaterdag voor iedereen toegankelijk, dus voor leden en niet-leden.”

Boekverkoop in Bibliotheek Enschede Zuid Zaterdag 3 december, Wesselernering 46, 10-16 uur. Betalen alleen met pin.