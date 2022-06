Vrouwen ‘Ait Vedan’ uit Enschede wandelen 24 uur bijna 20.000 euro bij elkaar voor Ronald McDonald Huiskamer MST

Hallo Jumbo! Wat doen die grote gele letters op dat histori­sche gebouw! En ook verder was iedereen nogal boos deze week

ENSCHEDE - Boos over grote gele letters op een net gerestaureerd mooi oud gebouw. Boos met de trekker op de snelweg rijden. Boos over ‘hoe we omgaan met Afghanen’, over 6 euro die 796 euro kost en over een woonwagenkamp. Wie zich graag ergens boos over maakt, had het druk deze week.

25 juni