Breuk tussen Saxion en lector Jan Veuger vanwege ‘verwerpelijk gedrag’

ENSCHEDE - Hogeschool Saxion en lector blockchain Jan Veuger gaan per 1 augustus uit elkaar. Veuger heeft zich in wetenschappelijke publicaties schuldig gemaakt aan ‘verwerpelijk gedrag'.

De school maakte donderdagmiddag het vertrek van Veuger bekend. De onafhankelijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) heeft ‘geen schending van de wetenschappelijke integriteit vastgesteld.’ Maar Veuger was wel ‘slordig en nalatig in zijn onderzoekswerkzaamheden, zo blijkt uit de verklaring van de school.

Complexe verhouding

In de gesprekken tussen school en de lector werd duidelijk dat er sprake was van een soort vertrouwensbreuk. De woordvoerder benoemt dat als ‘een complexe arbeidsverhouding die was ontstaan'. “Beide partijen onderkenden dat. Zo is overeengekomen dat we met wederzijds instemming uit elkaar gaan.”

Bedenkelijk

Het onderzoek van de CWI betrof vragen over plagiaat, zelfplagiaat en commerciële belangen. De Commissie vindt ‘zeker vijf van de zes klachten gegrond’ en oordeelt dat er sprake is geweest van slordigheid en nalatigheid. Dat wordt gekwalificeerd als ‘bedenkelijk gedrag’.

Dit betrof in dit geval klachten over het niet refereren naar originele brondocumenten in onderzoekspublicaties. Veuger heeft dit naar aanleiding van het advies van de CWI inmiddels gerectificeerd.

Cybercharlatan

Veuger kwam eerder al enigszins in opspraak vanwege zijn samenwerking met oud-minister Willem Vermeend en ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. De laatste publiceerde in 2019 het boek ‘Unhacked - de geheime wereld van cyber en hacks’. Veuger schreef een positieve aanbeveling in het boek, dat veel kritiek kreeg van deskundigen, die haar ontmaskerden als cyberexpert.

Vertrekpremie

De details over de vertrekregeling worden niet bekend gemaakt. Er is een overeenkomst opgesteld, maar de inhoud blijft geheim. Het is dus onduidelijk of Veuger een vertrekpremie krijgt.

Wat de gevolgen zijn voor de school zijn moet nog blijken. Of er een nieuwe lector blockchain is nog onbekend. De verwachting is dat het vertrek van Veuger geen gevolgen heeft voor de studies aan de school.

Overigens vindt CWI dat ook de school zich moet verbeteren als het gaat om het afstudeer- en publicatiebeleid. Dat moet aangescherpt. Daarin zijn volgens de Saxion-woordvoerder al meerdere stappen gezet. Zo is de manier waarop onderzoekers hun werk in de digitale opslagplaats HBO Kennisbank moeten uploaden verbeterd. Ook is er een cursusaanbod gemaakt over wetenschappelijk integriteit en is er voor onderzoekers een integriteitsscan ontwikkeld.