Bussen met Twente-fans te laat voor wedstrijd

Van onze redactie Agenten onderzoe­ken jaarlijks 260 keer doodsoor­zaak: ‘onder­zoeks­ruim­te is net CSI’

19:22 Bij 260 sterfgevallen per jaar in Twente is de politie niet zeker van een natuurlijke dood. Onderzoek moet dan uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Journalist Pim Lindeman ging naar de politielocatie in Elst, waar onderzoek op lichamen wordt gedaan. Hij praat erover met journalist Kelly Adams in een nieuwe Van onze redactie.