Cadeaus, koffie en kapper in nieuwe conceptstore Blender Blender in Roombeek

Blender Blender is bedacht door Ivo Meijerink, eigenaar van Kapsalon Nivo aan de Haverstraatpassage, en Wilja Jurg, directeur van Tetem. Zij bedachten samen een veelzijdige conceptstore, zeg maar een winkel waar de inrichting en het assortiment afgestemd is op een thema of een bepaalde lifestyle.

In het geval van Blender Blender is dat ‘elkaar tegenkomen’ en duurzaamheid. „Er móét iets veranderen in ons eetpatroon, wil de aarde niet uitgeput raken en de wereld in de toekomst kunnen overleven”, zegt Wilja Jurg. Dus zal kapper Ivo Meijerink, die de horeca gaat runnen, lekker, gezond én duurzaam voedsel voorzetten. Van vers geperste sapjes, eerlijke koffie en thee tot smakelijke vegetarische en vegan lunchgerechten.

„Zo willen we meewerken aan een wereld die duurzaam, inclusief en zorgzaam is.” Dat gaat over eten, over planten die er asiel krijgen, maar ook over ontmoeten. „Iedereen is welkom bij Blender Blender. Bezoekers, buurtbewoners, studenten en professionals bieden we de ruimte om met elkaar in contact te komen, het gesprek aan te gaan en op een fijne plek te werken, samen of alleen.”