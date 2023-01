Crisis? Aantal werklozen in Twente nam vorig jaar ‘gewoon’ flink af: ‘En dit jaar ook nog’

Energiecrisis, oorlog op het Europese vasteland en stijgende supermarktprijzen: je zou denken dat die onzekerheden zorgen voor een dip op de Twentse banenmarkt. Niets is - voorlopig- minder waar: zo daalde het aan uitkeringen in deze regio afgelopen jaar met maarliefst 20 procent.

Waar vorig jaar in december nog ruim 6.400 Tukkers een werkloosheidsuitkering (WW) ontvingen, waren dat er deze kerst 5.110, een afname van 1.321. Daarmee daalde het aantal mensen met een uitkering in één jaar tijd met ruim 20 procent. Opvallend, maar niet onlogisch stelt het UWV dat de cijfers publiceerde.

Zo blijven de personeelstekorten hoog in veel sectoren. Daarnaast gaven mensen - ook in Twente - uitgestelde uitgaven door corona alsnog uit. Volgens het UWV zorgde dit voor meer werk in allerlei sectoren.

De instantie becijferde daarnaast dat één op de tien werknemers in Overijssel tegenwoordig 60 jaar of ouder is. Een groot deel gaat langzaamaan richting pensioen, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt. De verwachting is dan ook ‘dit jaar de tekorten op de arbeidsmarkt nog aanhouden’. De tekorten kunnen wel wat afnemen.

“Daarnaast zijn we gewend geraakt aan de ‘24 uurs gemakseconomie’. We kunnen tot ’s avonds laat boodschappen doen, online een televisie kopen die de volgende dag wordt bezorgd, een maaltijd bestellen die we binnen een half uur aan de deur ontvangen. Ook hier zijn veel mensen voor nodig”, aldus het UWV.

Seizoensinvloeden in Twente in december

Het aantal WW-uitkeringen in Twente steeg in de laatste maand van het jaar wel weer (met 196). Volgens het UWV is dat een logische 'winterstijging’, omdat er dan bijvoorbeeld minder werk is in de bouw en horeca.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen nog steeds duidelijk lager. De daling in Twente is 20,5%, oftewel 1.321 uitkeringen. Deze afname is kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-22,2%). In vijf jaar tijd daalde het aantal WW-uitkeringen in Overijssel fors, van 30.000 in 2017 tot minder dan 10.000 in 2022.

