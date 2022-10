Daling ww-uitkeringen in Twente zet door, aantal vacatures in energiesector groeit

Het tekort aan arbeidskrachten in de energiesector is voor het eerst duidelijk in beeld gebracht door het UWV en de andere instellingen die zich bezig houden met de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures in de sector is in het tweede kwartaal van 2022 in Overijssel gestegen tot 3000. In Gelderland staat de teller inmiddels op ruim 5000 vacatures.