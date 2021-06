Deelnemers zwemvierdaagse Enschede moeten dit jaar iedere dag hetzelfde half uur zwemmen: ‘Het is niet anders’

ENSCHEDE - Na een jaar afwezigheid keert vanaf dinsdag in Enschede de zwemvierdaagse terug. In uitgeklede vorm, dat wel. Zo is de horeca dicht, is er geen randprogramma en moeten zwemmers voor iedere dag hetzelfde tijdslot reserveren. „Het is dit jaar anders dan anders, maar de echte liefhebbers komen wel”, verwacht organisator Mark Journee.

Hoe blij was je dat er onlangs groen licht kwam voor het evenement?

„Heel blij. De zwemvierdaagse leeft in Enschede, er was veel vraag naar. Daarom hebben we er alles aan gedaan om het dit jaar door te laten gaan, in tegenstelling tot vorig jaar.”

De laatste editie was in 2019. Toen bereikten jullie de 1000 deelnemers. Wat zijn nu de verwachtingen?

„Zeker geen 1000. Die mogen er niet in. We hebben vanwege alle maatregelen een maximum van 300 zwemmers. We naderen de helft, de aanmeldingen druppelen langzaamaan binnen. Hopelijk halen we de 300, maar het is geen ramp als dat niet lukt.”

Jullie werken dit jaar met tijdsloten. Hoe gaat dat in zijn werk?

„Deelnemers moeten bij hun aanmelding aangeven welke 30 minuten tussen 15.00 en 20.00 uur ze komen zwemmen. Dit tijdslot geldt voor alle vier dagen. We hebben pech dat het nog zo moet, maar op deze manier kunnen we het evenement zo veilig mogelijk organiseren. Per tijdslot laten we maximaal 30 deelnemers toe, dus vol is vol.”

Waarom kan er niet ’s ochtends of eerder op de middag worden gezwommen?

„Omdat we de reguliere baanzwemmers ook de kans willen geven gewoon hun baantjes te kunnen trekken. Het is balen dat ons recreatiezwembad dicht is. Anders hadden de baantjeszwemmers daar nog terecht gekund. Het is niet anders.”

Het is de 45ste editie. Maar een groot feest wordt het niet, hè?

„Nee, helaas hebben we geen randprogramma en is de horeca dicht. Dus de sfeer zal anders zijn. Toch blijft inhoudelijk alles hetzelfde: je zwemt iedere dag 250, 500 of 1000 meter en krijgt op de laatste dag je medaille. Er zijn mensen die al jaren meedoen, sommigen zelfs alle 45 jaar. De echte liefhebbers die komen wel.”