‘Die worst, ik zie hem niet’, BBE reageert op beschuldiging van CDA

„Politiek gezien begrijp ik dat het fijn is om dat te roepen. Mart kan dat doen, maar de stappen zijn voor Glanerbrug heel helder.” Hans de Ruiter legt uit hoe die toezegging in het coalitie-akkoord is gekomen.

„De Dorpsraad Glanerbrug vroeg de inwoners wat ze het liefst wilden in het dorp en dat was met stip op 1 de heropening van zwembad de Brug.” Het zwembad is vijf jaar geleden gesloten omdat onderhoud te duur was. De Dorpsraad heeft laten berekenen wat onderhoud en heropening zou gaan kosten en dat kwam op 2,2 miljoen euro. „Voor ons is de behoefte vanuit de inwoners het belangrijkst, daar willen we aan meewerken.”

Doorrekenen

Op dit moment laat de Dorpsraad nog eens doorrekenen of die 2 miljoen euro genoeg moet zijn om de Brug weer te heropenen. Door de hoge energieprijzen en dure bouwmaterialen kan dat misschien helemaal niet uit. „Mocht het zo zijn dat het te duur wordt, dan gaat het niet door”, aldus de Ruiter.

Weggegooid geld

CDA’er Van Lagen liet doorschemeren die twee miljoen euro voor de Brug weggegooid geld te vinden terwijl de nieuwbouw van het Diekman juist extra geld kan gebruiken. De Ruiter ziet dat niet. Hij benadrukt dat het om een eenmalige bijdrage gaat en dat de gemeente de exploitatie echt niet voor haar rekening neemt.

De Dorpsraad zou gesprekken hebben met twee of drie partijen die het zwembad kunnen exploiteren. De Brug wordt dan een commercieel zwembad. BBE wil in het contract met de nieuwe exploitant wel garanties, dat niet na korte tijd de stekker er al uitgaat en de gemeente het geld kwijt is. „We moeten wel over de schouder meekijken.”

Of en wanneer De Brug weer opengaat is allerminst bekend en afhankelijk van een exploitant en de kosten. „Gisteren las ik dat de gasprijs weer omlaag gaat. Wat je nu berekent, kan volgende week weer achterhaald zijn. Het zijn rare tijden.”