Docenten vonden autistische Edgar (25) uit Enschede niet slim genoeg, nu bewijst hij het tegendeel

Organisa­tor Tropical Night Haaksber­gen hoopt op dorstig weer: ‘Met goede drankomzet blijft dit evenement gratis’

HAAKSBERGEN - Hij is er maar wat druk mee. Na twee jaar verplicht rusten op zijn lauweren verzorgt Hans Rikhof het ene muzikale feest na het andere. Zoals de Tropical Night op zaterdag 6 augustus bij Het Hagen. Om daarna in zijn camper naar stille oorden te trekken. „Even geen mensenmassa of muziek. Even lekker helemaal niks.”

3 augustus