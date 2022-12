Dodelijk geweld in Twente en de Achterhoek nam in het afgelopen jaar flink af na uiterst bloedig 2021

We hebben dit jaar veel aandacht gehad voor grote rechtszaken over moord en doodslag in Twente. Daaruit zou het beeld kunnen ontstaan dat 2022 een uiterst gewelddadig jaar is geweest, maar dat is niet helemaal juist. Veel zaken die we hebben belicht in onze verhalen en in de crime-podcast van deze krant gaan over misdrijven die in 2021 of zelfs eerder zijn gepleegd.