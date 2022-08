Drank, drugs, lawaai… zelfs het buurtje in Pathmos pruimt Frank niet meer

Twente onbereik­baar voor scheep­vaart: ‘Zonder zware bui gaat Twenteka­naal eind van de week dicht’

ALMELO/HENGELO - Als het niet snel heel flink gaat regenen, is het Twentekanaal vanwege de lage waterstanden in de IJssel mogelijk al aan het einde van de week niet meer bevaarbaar. Twentse bedrijven komen dan gigantisch in de problemen omdat ze hun goederen niet meer kunnen aan- en afvoeren over water.

14:26