Drie maanden cel voor Enschedeër die man met kapmes te lijf ging

Op beelden van het incident is te zien dat een scooter over het spoor komt aanrijden. Op de hoek aan de kant van het vroegere Bölke staan drie mannen bij een andere scooter. De bestuurder stopt, stapt af, begint iets te roepen en slaat een man hard in het gezicht. Hij haalt zo hard hard uit dat zijn pet van het hoofd valt. Als de andere aanwezigen proberen de vechtende mannen uit elkaar te halen, haalt de scooterbestuurder het kapmes uit zijn broek en gaat achter zijn slachtoffer aan. Die wordt uiteindelijk in het been geraakt en loopt een 20 centimeter lange snijwond op.

De man met het kapmes is Nouri Z. (23) uit Enschede. Hij is maandagmorgen zelf niet bij de behandeling van zijn strafzaak. “Bang voor complicaties” zegt advocate Desirée Greven. En dat is geen hele verkeerde gedachte van Z., hij zal nooit vergeten dat hij vier dagen later bijna doodgestoken werd in Enschede-Zuid. Door de familieleden en bekenden van de man die hij met het mes raakte. Een van hen werd daarvoor veroordeeld tot 3,5 jaar waarvan één jaar voorwaardelijk. Het Gerechtshof in Arnhem buigt zich morgen toevallig over het hoger beroep in die zaak.