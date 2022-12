Duitse politie neemt 250.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag: Nederlanders aangehouden

De Duitse politie hoopt met deze actie een crimineel netwerk in illegale vuurwerk handel een flinke slag toe te brengen. Het gevonden vuurwerk betreft illegale ballen die waarschijnlijk uit Azië zijn geïmporteerd. Het vuurwerk is zeer explosief extreem gevaarlijk. Wie het op onjuiste wijze hanteert, kan gemakkelijk een hand kwijtraken, volgens de Duitse politie.



De Duitse recherche werkt bij deze actie samen met Europol. Het is een tweede grote slag in een paar maanden tijd. In november is ook al een inval geweest, waarbij inmiddels elf Nederlanders zijn aangehouden. Indertijd werd 350 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen met een marktwaarde van 25 miljoen euro.