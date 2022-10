Duizenden vierkante meters in hartje Enschede: bijna halve eeuw Livio-historie te huur

In het grote vrijstaande complex aan de Boulevard 1945 staat nu bijna 2300 vierkante meter leeg. Dat zijn vier bouwlagen en een archiefkelder. Het gebouw kan in de huidige staat worden gehuurd, maar de eigenaar staat ook open voor herontwikkeling naar wens van de toekomstige gebruiker(s).

Livio heeft sinds mensenheugenis aan de Boulevard 1945 gezeten met haar kantoren en een uitleenwinkel voor zorghulpmiddelen op de begane grond. Het pand voldeed niet meer aan de behoeften van de organisatie. Daarom zocht de zorgaanbieder een duurzaam pand dat klaar is voor de toekomst, plus betere parkeergelegenheid en mogelijkheden voor scholing op kantoor voor alle medewerkers.

In het beeldbepalende gebouw aan de Zuiderval is behalve Livio het hoofdkantoor gevestigd van TUI Nederland. De reisorganisatie was altijd de hoofdhuurder, maar leverde in coronatijd fors aan kantoorruimte in. De 2400 vierkante meter die toen vrijkwamen, zijn door Livio gehuurd. Daarmee is de zorgorganisatie de nieuwe hoofdhuurder geworden.