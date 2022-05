‘Een knuffel’: troostrijk boek met honderden beestjes doet medeleven na vuurwerkramp opbloeien

Voorberei­ding voor verbouwing pand ‘kwartet­moord’ Enschede tot appartemen­ten

ENSCHEDE - Het is een gebouw met een afgrijselijke geschiedenis. Sinds er in november 2018 in de toenmalige growshop vier mensen werden vermoord staat het hoekpand in de wijk Velve-Lindenhof leeg. Maar Ons Huis werkt momenteel met een architect en bouwbedrijf aan een plan om er drie appartementen in te vestigen.

15:06