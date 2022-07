Eén op de drie streekgenoten tankt over de grens in Duitsland

ENSCHEDE - Vanuit deze regio tankten we vorige maand in grote getale over de grens in Duitsland. Ongeveer één op de drie reed er voor de grens over. Dat blijkt uit een enquête van ANP/LocalFocus in samenwerking met Kieskompas. Er zijn geen cijfers op gemeentelijk niveau.

Volgens het onderzoek ging 36,3 procent van de mensen in Overijssel over de grens tanken in Duitsland: ongeveer 1 op de 3 dus. In Gelderland was dat percentage net wat minder: 33,6.

De kans is groot dat mensen die in gemeenten direct aan de grens wonen nog vaker in Duitsland gingen tanken, maar dat is niet onderzocht.

België nog populairder

Tanken in België bleek overigens nog veel populairder. Van de Limburgers ging bijna driekwart over de grens tanken. Ook inwoners van het aan België grenzende Noord-Brabant (46 procent) en Zeeland (43 procent) tankten vaak over de grens.

Opvallend

Het is opvallend is dat ook mensen die helemaal niet in een grensregio wonen toch best vaak in het buitenland tankten. In provincies die niet aan de grens liggen is het aandeel logischerwijs wel lager. Maar toch geeft dan nog zo’n 10 procent van de automobilisten in Noord-Holland en Flevoland, en zo’n 5 procent van de Friezen aan dat ze de grens over zijn gegaan om tankkosten te besparen.

Proef op de som

De prijzen in België en Duitsland liggen gemiddeld lager dan in Nederland, waardoor het aantrekkelijk is om over de grens brandstof te halen. Kieskompas legde in juni aan drieduizend representatieve Nederlanders de vraag voor of zij dat ook daadwerkelijk gedaan hadden gedaan.

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofprijzen in Nederland flink gestegen. In Nederland liepen de brandstofprijzen vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne fors op. Een liter benzine kostte begin maart aan de pomp ongeveer 2,50 euro. Een accijnsverlaging zorgde vanaf 1 april tijdelijk voor lagere prijzen, maar dat voordeel is al weer verdwenen.