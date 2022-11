Een tentje tussen de boekenkasten en een nachtje in de bieb, maar slapen hoeft niet hoor

ENSCHEDE - Lezen hoeft niet, slapen mag, en tot diep in de nacht films kijken kan. Tijdens de Night@the Library staan de tentjes tussen de boekenkasten en is er voor jongeren van alles te doen. „De bieb is véél meer dan alleen maar boeken lezen”, zegt Heather-Rose Nauta.

Een avond en nacht voor jonge mensen in de bieb. Wat leuk!

„We willen de andere kant van de bibliotheek laten zien. Natuurlijk kun je hier boeken lenen en lezen, maar er is zoveel meer te doen. We hebben van alles in huis voor jongeren. We organiseren Minecraft build challenges, websites bouwen, apps ontwikkelen En we zijn bezig met een gamelab en het Lab053. Dat is een maakplaats waar je kunt 3D-printen of werken met een lasercutter.”

Wat is er mis met boeken?

„Helemaal niks natuurlijk. Maar van oudsher lijkt de bieb wat stoffig, terwijl het gewoon heel erg leuk is om hier te komen. Jongeren weten in ieder geval onze studieplekken al goed te vinden. Hier kun je op heel veel plekken even ongestoord studeren, alleen of met z’n tweeën. Vooral voor toetsweken zit het hier vol met jongeren, van ROC tot UT-studenten.”

Even over de Night@the Library. Wat valt er allemaal te beleven?

„Tot middernacht is er een programma voor iedereen vanaf 6 jaar. Je kunt gamen, een workshop graffity volgen, er is een Kahoot quiz, een voorproefje van het Lab053 en muziek natuurlijk. René Elenbaas komt spelen, metalband Dim Crimson is er, en tussendoor draait er een DJ.”

En hoe werkt dat met de tentjes?

„Na het avondprogramma gaat het nog even door voor de jongeren die blijven overnachten. De slaapgasten kunnen natuurlijk hun tent induiken met een lekker boek, maar we draaien ook lekker veel films. Turning Red, een Disney animatiefilm bijvoorbeeld, maar ook Bad Man, Top Gun: Maverick en Ready Player One, een echte gamefilm. De laatste film begint om half drie, wakker blijven kan dus. En de volgende morgen staat er natuurlijk een lekker ontbijtje klaar.”

Moet je eigenlijk zelf je tentje opzetten?

„Wij zorgen voor de tentjes. Die zetten we op tussen de boekenkasten. De slaapgasten moeten alleen hun eigen beddengoed meenemen. In principe heeft iedereen z’n eigen tentje, maar als je met een vriend of vriendin komt, kun je er best met z’n tweetjes in. We krijgen trouwens al veel enthousiaste reacties. De tentjes en het nachtprogramma is al bijna vol…”

Night@the Library is zaterdag 12 november. Van 19-00 uur is er een programma voor iedereen vanaf 6 jaar. Wie wil blijven slapen moet tussen de 10-15 jaar zijn. Kaarten via bibliotheekenschede.nl.