Eens een Tukker... Erik ten Hag: ‘Trots op mijn afkomst’

Rock'N'Pop Museum Gronau kijkt over de grens

23 november GRONAU - Het Rock’N’Pop Museum in Gronau is onherkenbaar verbeterd. Vrijdag werd het museum na een verbouwing van precies een jaar heropend en je kent het niet weer. De vaste collectie is van plek verwisseld met de concertzaal, die nu in de kelder is gevestigd en plaats biedt aan nog maar 300 bezoekers. De grote zaal voor 800 was vroeger niet te vullen.