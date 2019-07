Engeland sluit grens voor eikenprocessierups

Audio Afval in Enschedese kledingbak­ken: ‘Geeft allemaal rompslomp’

15:27 ENSCHEDE - Ook kringloopwarenhuis Het Goed in Enschede heeft last van mensen die afval in de ondergrondse kledingcontainers dumpen. Miranda Dekker van de winkel aan de Lonnekerbrugstraat is blij dat het probleem landelijke aandacht krijgt.