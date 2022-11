Enschede krijgt er weer drie stolpersteine bij: ‘Achter elke steen schuilt een verhaal’

Het is een klein pandje links van nachtclub Casanova. Geen mens die op deze plek aan de oorlog denkt. De enige manier om het verleden in herinnering te houden, is om het zichtbaar te maken. En dat doen vanaf maandag drie struikelstenen. Zij herinneren eraan dat daar brood- en banketbakker Sigmond Bernard van Zuiden woonde, met zijn vrouw Rosa van Zuiden-van Engel en hun zoon Roelie, die in de voetsporen van zijn vader ook bakker werd.

Gedeporteerd en vermoord

Oud mochten ze niet worden. Via Kamp Westerbork werden Sigmund en Rosa naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij in 1944 werd vermoord, hij was toen 46. Zijn vrouw werd een jaar eerder vermoord, slechts 43 jaar oud. Hun zoon Roelie kwam om in Buchenwald, en mocht maar 18 worden.

Dat staat allemaal op de struikelstenen, die maandag worden gelegd in het bijzijn van nabestaanden. Dan leest ook Hilde Agterbos voor wat zij allemaal in de archieven en uit de verhalen te weten is gekomen over het gezin. Het zijn de eerste struikelstenen die onder verantwoordelijkheid van de nieuwe werkgroep Struikelstenen worden gelegd.

Website met verhalen

En dat moeten er nog veel meer worden. In Enschede zijn tot nu toe ruim 220 stenen gelegd, voor alle voornoemde slachtoffergroepen. Het is de bedoeling dat er struikelstenen komen voor alle 930 slachtoffers uit Enschede die het slachtoffer werden van het naziregime. Er wordt gewerkt aan een website waarop alle verhalen achter de struikelstenen te lezen zijn.