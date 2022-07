Enschede treedt op tegen twee illegale smartshops en is zuinig met vergunningen

Risico voor veiligheid

In het verleden is volgens de gemeente meerdere keren gebleken dat smartshops een risico vormen voor de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in de stad. Om die reden is sinds begin 2022 een vergunning voor een shop verplicht. Daarnaast is de vestiging van een smartshop in gebieden waar een drugsverbod geldt niet meer toegestaan. Dat is bijvoorbeeld het geval in het centrum van Enschede. De komst van een shop op 150 meter loopafstand van een andere smartshop is eveneens verboden vanwege de mogelijke aanzuigende werking van drugsoverlast.