Enschedeër Da S. heeft geluk; hoeft niet 4,5 jaar de cel in

Da S. werd in januari aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol de macht over het stuur van zijn auto verloor op de A1 ter hoogte van de Lutte. De Enschedeër wachtte de komst van de politie niet af, maar ging er als een haas vandoor. Een speurhond wist Da S. te vinden. In zijn buurt lag ook een vuurwapen met negen scherpe patronen in de houder. Het werd door Da S. op zijn vlucht weggegooid.