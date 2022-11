Enschedese pub Stanislaus Brewskovitch boycot WK voetbal in Qatar: #NotMyWorldCup

Vanwege de misstanden bij het WK in Qatar, kiezen meerdere horeca in het land ervoor om het Wereldkampioenschap voetbal niet uit te zenden. Ook de Enschedese standsbrouwerij Stanislaus Brewskovitch sluit zich hier nu bij aan. Qatar staat in een kwaad daglicht vanwege de slechte behandeling van arbeidsmigranten en de mensenrechten in het land. Bij de bouw van het stadion overleed een onbekend aantal arbeidsmigranten. „Ze zeggen wel eens dat je werk, sport en religie niet met elkaar moet vermengen. Dat doen we nu toch. Wij doen niets met het WK in onze brewpub”, zo luidt het bericht van Stanislaus Brewskovitch op LinkedIn. „Een WK in Qatar staat voor alles waar wij niet voor staan.”