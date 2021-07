Enschedese topondernemer en ‘Mr. Arke’ Ferdinand Fransen overleden

ENSCHEDE - In zijn woonplaats Enschede is zondag Ferdinand Fransen overleden. Dat maakten zijn echtgenote en dochters maandagochtend bekend. Fransen is 93 jaar geworden.

Fransen was onder andere eigenaar-directeur van de succesvolle reisonderneming Arke. Fransen kwam als 16-jarige werken bij Reisbureau Twenthe, dat toen onder leiding stond van Frits Arke en Jan ten Barge. In de jaren 50 startte hij samen met Arke het Reis- en Passagebureau Arke. Na 1967 werd Fransen de enige directeur en hét gezicht van het bedrijf. Onder zijn leiding groeide het uit tot een omvangrijk, toonaangevende reisorganisatie. Hij bekleedde daarnaast diverse functies in de reisbranche.

Fransen was echter ook op andere terreinen een zeer succesvol zakenman. Via zijn holding was hij eigenaar van de hotels Landgoed De Wilmersberg en ’t Kruisselt en Sportclub Trifora in Twente en de hotels Gran Melia Sancti Petri en Barbacan in Spanje.

De hotels blijven in de familie en ook de maatschappelijke betrokkenheid zal de familie voortzetten, melden zijn echtgenoot Kirsten Fransen en dochters Monique, Ellen en Barbara.

FC Twente

Naast zijn zakelijke loopbaan was Fransen van 1977 tot 1984 voorzitter van de voetbalclub FC Twente. Dat was op zijn lijf geschreven. Fransen hechtte altijd grote waarde aan een goed maatschappelijk, cultureel en sportief klimaat in Twente.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer en in welke vorm de uitvaart zal plaatsvinden.

Volledig scherm Ferdinand Fransen. © Carlo ter Ellen