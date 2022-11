eSports Ladder linkt gamers aan Twents bedrijfsleven, lancering bij festival in Grolsch Veste

ENSCHEDE - De Grolsch Veste is vrijdagmiddag tot middernacht een WIRWAR van 500 gamers tijdens het gelijknamige gamingfestival. Daar wordt ook de eSports Ladder gelanceerd: een community en competitie voor talentrijke gamers die in verbinding worden gebracht met het Twentse bedrijfsleven.

Wat is de eSports Ladder?

De eSports Ladder is ontwikkeld op de de Universiteit Twente onder leiding van onderzoeker en assistent-professor Guido Bruinsma. De gedachte is dat gamers via het gamen als gemeenschappelijke interesse met elkaar in verbinding worden gebracht via een community. Die gamers kunnen studenten maar ook werknemers van Twentse bedrijven zijn. Door het ontstaan van een gemeenschap aan gamers wordt het contact tussen jonge professionals en bedrijven tot stand gebracht. Op die manier kan talent voor de regio worden behouden, is de ambitie.

Hoe werkt de eSports Ladder?

Een algoritme koppelt gamers op het platform aan elkaar. Gamers uit het bedrijfsleven of studenten kunnen elkaar uitdagen, zelfs bedrijven- en regiocompetities zijn mogelijk. Of gamewedstrijden tussen internationale partnersteden of scienceparken. Op basis van de prestaties van een gamer verandert zijn of haar plaats op de ladder en dus in de ranking.

Hoe komen gamers in beeld bij het bedrijfsleven?

Guido Bruinsma zegt daarover: „Tijdens het gamen wordt er natuurlijk gesproken over wat iemand bezighoudt. We hebben lang onderzoek gedaan naar het opzetten van een community. Eigenlijk is het een soort netwerkborrel waarbij gamers ook een idee krijgen van opleiding en werkervaring van de ander.”

Maar op welke manier ontstaat verbinding tussen een gamer en een potentiële werkgever?

De eSports Ladder wordt ondersteund door het Kennispark Twente, de gemeente Enschede en de Twente Board, het samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid in Twente. Het idee is dat een initiatief als de eSports Ladder gamende studenten en anderen duidelijk kan maken welke carrièrekansen er liggen bedrijven en instellingen in deze regio.

Welke games kunnen er worden gespeeld binnen de eSports Ladder?

Individueel zijn dat Super Smash Bros., FIFA en Blobby Volley. In groepsverband worden daar vanaf januari Rocket League, CS: GO en League of Legends aan toegevoegd.

WIRWAR - Het Gamingfestival van Twente, vrijdag 25 november in de Grolsch Veste, 15.00-00.00 uur, zie wirwar.gg