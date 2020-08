Fans dineren langs de lijn in Grolsch Veste: ‘Dit wil je meemaken’

Haaksberg­se biedt kinderen in nood een koffertje van onschatba­re waarde

8:05 HAAKSBERGEN - De stichting Ekiko verstrekt ingepakte koffertjes voor Twentse kinderen die in een crisissituatie uit huis worden geplaatst. Met je eigen spulletjes op een tijdelijke opvangadres aankomen is wel zo fijn. Niet in de laatste plaats voor de pleegouders.