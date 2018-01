FC Twente en vervoerders spreken af niets af te spreken over de laatste trein

Bij de bekerwedstrijd tegen Ajax in december deden zich ook problemen voor op het spoor. Het duel liep uit op penalty's, waardoor de laatste trein al vertrokken was nog voordat de wedstrijd ten einde was. FC Twente weigerde toen vooraf te betalen voor extra treinen.

Openbare orde

Toen duidelijk was dat een groot aantal mensen op het station Kennispark stond, besloten de NS alsnog een extra trein te laten rijden. „Vanuit het oogpunt van openbare orde was het onwenselijk dat zich op dat tijdstip nog honderden mensen op een perron bevonden”, was de toelichting. Tevens werd aangekondigd dat FC Twente de rekening zou krijgen.

Constructief

Een woordvoerster van de NS zegt daar samen met FC Twente ‘goed uit gekomen te zijn’. Erik Velderman van FC Twente: „Mede door de constructieve houding van de NS en Keolis, die de laatste trein later liet vertrekken, is de terugreis bij de wedstrijd tegen Ajax voor de meeste supporters zonder grote problemen verlopen.” Hoe hoog de rekening van de NS was en hoeveel FC Twente betaald heeft, wil de NS-woordvoerster niet zeggen. De berekening vooraf was dat een extra trein tussen de 1.700 en 2.000 euro zou kosten.

Nadenken

Die situatie kan zich dinsdag herhalen. De laatste trein vanaf Enschede Kennispark vertrekt om 23.39 uur. FC Twente adviseert supporters daarom vooraf goed na te denken over het vervoer. De club diende een verzoek in bij de KNVB om de wedstrijd eerder dan 20.45 uur te beginnen. „Dat is helaas niet gelukt”, zegt Velderman. De NS wil niet aangeven of, in het geval er weer honderden supporters op het perron staan, zij alsnog vanaf Kennispark naar Hengelo vervoerd worden. „We hebben geen trein achter de hand, maar ik sluit ook nooit iets uit”, aldus de NS-woordvoerster.

Keolis