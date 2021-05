Fieldlab event op Twente Airport uitgebreid met 5 km-loop: ‘Na afloop ouderwets gezellig’

Nieuwe eigenaren verbouwen Mariakerk in Enschede tot hippe kantoren: ‘Werken in blokken­doos of kerk? Dan is de keuze niet moeilijk’

30 april ENSCHEDE - Hippe kantoren in een oude kerk? De drie nieuwe eigenaren van de Mariakerk zien het helemaal zitten. „Werken in een blokkendoos of zo’n historisch gebouw? Dan is de keuze toch niet moeilijk.”