Flower power herleeft in De Kunsthaven in Enschede (een klein beetje dan)

nieuwsupdate Zoutwinner spaart vast voor schade aan onze huizen. En heeft stiekem al een nieuwe bestemming voor de holtes rond Haaksber­gen: ‘Bom onder ons dorp’

HAAKSBERGEN - Nee, nu zijn we er gerust op! Er is nog geen korreltje zout uit de grond of het bedrijf dat daar nog dit jaar mee wil beginnen komt met een spaarpot voor de schade aan onze huizen. Miljoenen gaan erin en volgens zoutwinner Nobian zegt dat vooral dat we er vertrouwen in moeten hebben dat er géén schade ontstaat.

4 juni