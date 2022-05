Geen bewijs dat buurman de arm van zijn buurvrouw met een schep brak aan de Bultsweg in Glanerbrug

De niet op zijn mond gevallen Glanerbrugger laat woensdagmiddag luidkeels merken dat hij het daar helemaal mee eens is. „Er was helemaal niets aan de hand, het is één grote leugen! Ik ben namelijk helemaal geen dader maar ik ben het slachtoffer", zegt hij zodra hij plaatsneemt in het verdachtenbankje.

Kruiwagen verstopt

Dan vertelt hij wat er volgens hem gebeurde. Die bewuste zaterdag was hij aan het helpen bij zijn zoon die naast de aangeefster woont. Fraai volk is dat niet zegt hij, weken eerder had de buurvrouw zijn kruiwagen achterover gedrukt en in haar tuin verstopt. Die zaterdagmiddag komt de buurvrouw naar buiten en probeert hem zijn schep uit handen te trekken. En dat moet je niet bij hem doen, zegt O.V.. „Ik laat me de spullen niet afstelen!”

Tijdens de worsteling om de schep valt de buurvrouw en breek haar arm, aldus de boze Glanerbrugger. „Ik heb niet geslagen en heb wel twintig getuigen die dat kunnen beamen. Er lag nog wel puin, misschien is ze daar over gestruikeld.” Als hij hoort dat zijn buurvrouw bij de politie vertelde dat hij en de andere klussers stomdronken waren en afgekloven kippenpootjes in haar tuin gooiden komt de stoom uit zijn oren. „Ik hagelsteen dronken? Ik drink helemaal niet!”

Schadevergoeding

Terwijl O.V. zijn kijk op de zaak duidelijk maakt, zit de buurvrouw met de arm in een sling naast haar slachtoffer-advocaat. Ze deed een maand na het incident aangifte en wil nu een forse schadevergoeding hebben. Want ze heeft nog steeds veel last van haar arm, afgelopen maandag onderging ze zelfs opnieuw een operatie. Ruim 22.000 euro is de schade die ze van haar bijna-buurman wil. Plus een straat- en contactverbod. Als O.V. naar zijn zoon gaat, moet hij maar even over de stoep aan de overkant legt de advocaat uit. „Wil ze niet ook nog een aangepaste auto” schampert O.V. als hij het bedrag hoort.

‘Laat elkaar met rust’

Het uiteindelijke oordeel van de rechter komt als een verrassing voor de Glanerbrugger. Hij heeft de overtuiging dat hij onterecht veroordeeld gaat worden, maar dat is niet zo. Volgens de politierechter is niet vast te stellen hoe de vrouw haar arm brak. Geen van de aanwezigen zag dat O.V. haar sloeg, er is alleen een getuige die een beweging zag van de schep, maar aangaf dat er niemand direct in de buurt stond.

O.V. wordt vrijgesproken en hoeft dus ook niet de schadevergoeding te betalen. De rechter heeft nog een wijs advies voor beiden. „Laat elkaar met rust want anders zit u hier straks voor drie rechters en kan het zo maar eens heel anders aflopen.”