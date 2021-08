Geen tiende Paralympische Spelen, maar wel een bijzondere dag met prinses Margriet voor Johan Reekers

Hij voelt zich vereerd. Samen met prinses Margriet de openingshandeling verrichten van een tentoonstelling is niet zomaar iets. Maar Johan Reekers is ook eerlijk en duidelijk. „Het liefst had ik nu natuurlijk in Tokio gezeten, om mee te doen aan de Paralympics die dinsdag beginnen. Dat zou dan mijn tiende deelname zijn. Maar ja, ik heb me niet weten te kwalificeren. Anderen waren beter.”