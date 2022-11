Gemeente Enschede: inloopbijeenkomst opvang vluchtelingen in Twentehallen gaat niet door

De gemeente had de omwonenden via een vrije inloop donderdagmiddag vanaf 16.00 uur willen informeren over de opvang in in de Twentehallen, maar heeft die bijeenkomst geschrapt omdat de raad van Enschede komende maandag 7 november nog debatteert over de tijdelijke noodopvang tot uiterlijk eind maart 2023. Tijdens de gemeenteraadsvergadering staat dan een motie op de agenda waarmee de PVV de opvang wil tegenhouden.

‘Nu geen duidelijkheid’

„Omdat er nu nog geen duidelijkheid is, gaat de inloopbijeenkomst donderdag 3 november niet door”, meldt de gemeente de buurtbewoners woensdagmorgen in een brief.

De vluchtelingen worden nu nog opgevangen in de vertrekhalen van de voormalige luchthaven. Hoewel de opvang in de Twentehallen nog wordt besproken in de gemeenteraad gaan de voorbereidingen voor de verhuizing naar het pand aan de Reulver in het zuiden van Enschede gewoon door.

Inwoners van de stad die daar nu al vragen over hebben, kunnen een mail sturen naar noodopvang@enschede.nl.