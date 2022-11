Gemist? Jarenlange celstraf geëist tegen Almelose Kenzo K. en Vitens in gesprek over ‘luxe tarief’ voor water

Waterbe­drijf Vitens in gesprek met ministerie over invoering ‘luxe tarief’ drinkwater

ZWOLLE/ENSCHEDE – Waterbedrijf Vitens is in gesprek met het ministerie over de invoering van een ‘luxe tarief’ voor water. Ook particuliere veelgebruikers zouden dan meer voor hun water moeten gaan betalen. Zo’n gedifferentieerd tarief komt er volgend jaar echter nog niet.

6:20