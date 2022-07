Gemist? Kunstroof in Winterswijks ziekenhuis nog niet zeker & bh opnieuw uitgevonden in Enschede

Ziekenhuis onderzoekt mogelijke kunstroof: ‘We weten nog niet zeker of de werken zijn gestolen’

De vermoedelijke kunstroof bij het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, waarbij drie kunstwerken van Diana Meijerink zijn verdwenen, is vooralsnog een raadsel. ,,We zijn intern aan het onderzoeken wat er is gebeurd”, zegt Hanneke Groot Nibbelink van het SKB. ,,We weten bijvoorbeeld niet zeker of de kunstwerken inderdaad gestolen zijn.”