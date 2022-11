Gemist? Schrik na vernietigende auto-explosie in Almelo & ForFarmers in zwaar weer

Popfoto­graaf Herman Nijhof voelt zich een bevoor­recht mens: ‘Altijd op de eerste rij, en nog gratis ook’

ENSCHEDE - Popmuziek is de grote liefde van Herman Nijhof. Meer dan 35 jaar trok hij als amateurfotograaf langs kleine en grote zalen van het land. Vanavond, in De Museumfabriek in Enschede, vertelt hij over zijn werk.

