Gewonde bij aanrijding in Enschede

Is dit de nieuwe partij waarmee Pieter Omtzigt in 2025 de Tweede Kamer verovert?

ENSCHEDE - Het wordt hartgrondig ontkend door Pieter Omtzigt: er is geen formele relatie tussen zijn persoon en de nieuwe politieke partij Alliantie, die in drie provincies meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen. Toch kan Alliantie precies het verkiezingsvehikel zijn waarmee de Enschedeër in 2025 de Tweede Kamer verovert.

14:03