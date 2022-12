Griep, corona, norovirus, RS: drukker dan normaal in Twentse ziekenhuizen ‘maar behapbaar’

ENSCHEDE/ALMELO - Nederland zit in een griepepidemie, luchtweginfecties gaan snel rond, corona is er nog steeds en veel jonge kinderen hebben het RS-virus. En dat merken ook de Twentse ziekenhuizen ZGT en MST. Het is drukker in de ziekenhuizen dan normaal, ‘maar het is behapbaar’.

Op de verpleegafdelingen, met name de longafdeling, liggen meer patiënten dan normaal gesproken, zeggen zowel MST en ZGT. De ziekenhuizen in Enschede, Almelo en Hengelo merken dat op dit moment veel mensen kampen met luchtweginfecties, waarvan sommigen zo ziek worden dat ze worden opgenomen in het ziekenhuis.

Ook zijn er nog steeds de nodige coronabesmettingen, hoewel griep dat op dit moment lijkt te overtreffen. In de week voor kerst werden er 37 Twentenaren met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis.

‘Druk met niet buitensporig’

Ondanks dat het drukker is dan normaal, is het nog goed te doen in de ziekenhuizen. „Het is druk, maar niet buitensporig”, zegt een woordvoerder van MST in Enschede. „Druk maar behapbaar”, noemt haar collega van ZGT de situatie in de Almelose en Hengelose ziekenhuizen.

Jonge kinderen ziek door RS

Het zijn de virale infecties die zorgen voor de extra drukte. Corona, griep (influenza), norovirus. Onder kinderen gaat het RS-virus flink rond. Het verkoudheidsvirus komt veel voor bij jonge kinderen en leidt vaak tot milde klachten, maar sommigen worden er zo ziek van dat ze in het ziekenhuis of zelfs op de kinder-ic moeten worden opgenomen.

Geen kinder-ic in Twente

De Twentse ziekenhuizen hebben geen kinder-ic, maar ook op de gewone kinderafdeling valt het mee met de RS-gevallen. „We hebben weinig tot geen zieke kinderen door RS”, aldus de woordvoerder van MST. Dat geldt ook voor ZGT. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er een piek is in het aantal RS-besmettingen in Nederland, daardoor hebben de kinderziekenhuizen het op dit moment erg druk.

In Twente valt dat dus erg mee, het is niet te vergelijken met de piek van de coronacrisis toen de ziekenhuizen vollagen met patiënten en medewerkers op hun tenen liepen om alle patiënten te kunnen verzorgen. Aanvullende maatregelen zijn vooralsnog niet nodig om iedereen de benodigde zorg te kunnen bieden.