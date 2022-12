Groep 7/8 van OBS Roombeek treedt op voor koningin Máxima: ‘We waren behoorlijk euforisch’

ENSCHEDE - Deze week is het zover. Groep 7/8 van OBS Roombeek zal donderdag laten zien waar ze wekenlang hard aan hebben gewerkt: een spetterend optreden voor onze koningin Máxima bij het Kerst Muziekgala 2022, dat met kerst wordt uitgezonden op televisie. Leerkracht Bart Spel is onder de indruk van zijn leerlingen: „Fantastisch om te zien wat ze hebben geleerd in een korte periode.‘’

Het Kerst Muziekgala, vertel!

„Het is een Tv-programma van de publieke omroep met als thema kerst. Verschillende artiesten treden met kinderen op en als afsluiting treedt de Grootste Schoolband van Nederland op waar we dit jaar onderdeel van zijn. In deze schoolband zitten 11 groepen uit heel Nederland. OBS Roombeek zal Overijssel vertegenwoordigen net als de basisschool in Glanerbrug.”

Hoe zijn jullie geselecteerd voor het gala?

„Vorig jaar hebben we met de klas de opnames van het programma bijgewoond. Toen we wegliepen vroegen we ons af waarom we zelf niet hebben meegedaan. Je kunt ons niet een snoepje voorhouden en deze dan niet geven, we wilden graag meedoen. Als voorwaarde om mee te doen moet je aangesloten zijn bij het Jeugdeducatiefonds. OBS Roombeek is één van de ruim 500 scholen die onderdeel is van het fonds. Uit al deze scholen zijn wij uitgekozen.”

Hoe was de sfeer bij de leerlingen bij de bekendmaking?

„De kinderen hebben vol ongeloof zitten kijken. Er werd nog niet nagedacht over het gevolg en wat ze straks te wachten stond. Ze waren behoorlijk euforisch natuurlijk. Dat ze op tv komen en dat er veel camera‘s aanwezig zullen zijn vinden de leerlingen niet zo spannend. Voor Máxima optreden vonden ze wel een beetje eng. Er heerst een gezonde spanning en het is toch wel erg bijzonder dat ze voor de koningin mogen optreden.‘’

Bent u onder de indruk van het niveau?

„Enorm, we zijn op 1 oktober gestart met oefenen. Onder de leerlingen zijn twee kinderen met een muzikale achtergrond. Eén leerling heeft pianolessen gehad en een andere leerling had zichzelf de gitaar aangeleerd. Zelf ben ik totaal niet muzikaal dus heb ik hulp ingeschakeld van een muziek docent. Ik had niet verwacht dat de leerlingen de instrumenten zo snel onder de knie zouden hebben. Fantastisch om te zien wat ze hebben geleerd in een korte periode.”

Hoe ziet het programma er uit de komende periode?

„Dinsdag oefenen we voor het laatst. Donderdagochtend repeteren we met alle klassen in Amsterdam en in de middag treden we op. Op 2e kerstdag zal het Kerst Muziekgala te zien zijn op tv.”

Volledig scherm Groep 7/8 van OBS Roombeek neemt deel aan de Grootste Schoolband van Nederland. © Emiel Muijderman

Volledig scherm Leraar Bart Spel van groep 7/8 van OBS Roombeek. Zijn klas neemt deel aan de Grootste Schoolband van Nederland. © Emiel Muijderman