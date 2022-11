Groep 7 van obs Glanerbrug-Noord doet mee aan grootste orkest van Nederland

GLANERBRUG - De leerlingen van groep 7 van de obs Glanerbrug-Noord hebben toch maar even mazzel. Ze mogen meedoen aan het grootste orkest van Nederland. De obs Noord is een van de twaalf scholen die deelnemen aan dit landelijke project van ‘Méér muziek in de klas’.

Sinds eind september oefenen de kinderen met groot enthousiasme onder leiding van muziekjuf Jayanti voor hun grootse optreden op 15 december in de RAI in Amsterdam.

Jayanti begint deze dinsdag haar les als warming-up met het lied Banaan van Jeroen Schipper. De titel van het lied dat in Amsterdam met de andere elf scholen wordt uitgevoerd moet nog even geheim blijven. Wel werd er weer stevig geoefend met ritme-instrumenten zoals de kalebas tamboerijn, bongo en djembé. „Denk eraan dat we deze instrumenten in het lied gebruiken op de tweede en vierde tel,” herinnert Jayanti de kinderen.

Boomwhackers

De akkoorden in het lied voor het optreden in Amsterdam worden gespeeld met de boomwhackers. Dat zijn felgekleurde, lichtgewicht, plastic buizen van verschillende lengtes. Van 30 tot 65 centimeter. Als je ermee tegen je hand, been, grond of een voorwerp slaat komt er een toon uit. Je kunt ze goed van elkaar onderscheiden omdat elke kleur boomwhacker een eigen specifieke toonhoogte en lengte heeft.

Jayanti oefent twee keer in de week met de leerlingen van groep 7. Op dinsdag en vrijdag. Ze is bijzonder te spreken over de vorderingen die de leerlingen tot nu toe hebben gemaakt. „Plezier in muziek maken staat altijd voorop, gezellig met elkaar bezig zijn,” vindt Jayanti. „Behalve het zingen en muziek maken met Jayanti staat er ook nog een dansworkshop op het programma,” vult juf Elke nog aan.

„De generale repetitie is eind november en de uitvoering dus op 15 december in de RAI in Amsterdam. Dat zal een hele belevenis voor de kids zijn. Ook omdat erevoorzitter koningin Maxima aanwezig zal zijn. ”

Waarom ‘Méér muziek in de klas’?

Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. Stichting Méér Muziek in de Klas heeft als doel structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.