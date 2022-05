Grote zorgen provincie over asbestsanering in Twente: ‘Aanpak dreigt tussen wal en schip te vallen’

In 2014 is een begin gemaakt met het saneren van asbest in de bodem in de gemeenten Hof van Twente, Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Rijssen, Twenterand en Wierden. De provincie heeft hiervoor van het rijk een bedrag van 38 miljoen euro ontvangen. In Twente zijn relatief veel asbestvervuilingen. Dat komt omdat bij het bedrijf Eternit uit Goor lange tijd de kankerverwekkende asbest is geproduceerd.