Haaksbergse manegehouder verdwijnt achter de tralies voor misbruik 11-jarige pupil

Verder moet de 51-jarige man het meisje 6000 euro schadevergoeding betalen en mag hij gedurende vijf jaar geen contact met haar zoeken.

De 11-jarige heeft in 2020 maar één droom, paardrijden in het land van de cowboys, Amerika. Op zoek naar iemand die haar de specifieke paardrijmethode kan leren komt ze uit bij de Haaksbergenaar. Als snel wordt duidelijk dat ze talent heeft en ze is vaak op de manege te vinden. Zo vaak dat besloten wordt dat ze beter kan blijven logeren bij de 51-jarige en zijn partner.

Van top tot teen

Het lijkt een mooie oplossing totdat het meisje vorig jaar zomer tegen haar moeder vertelt dat de manegehouder tijdens die logeerpartijtjes, slechts gekleed in in een T-shirt bij haar in bed kruipt. En dan zit hij aan haar; ‘van top tot teen’, zegt ze.

Als de moeder van de 11-jarige bij ouders van andere meisjes informeert of bekend is dat de manegehouder wel eens vaker ‘rare dingen’ doet komen er meer verhalen los. Wat de inhoud van die verhalen is wordt twee weken geleden niet duidelijk, wel dat het voor de moeder reden genoeg is om naar de politie te stappen en aangifte te doen.

Halfnaakt in bed

De manegehouder wordt in augustus aangehouden. Tijdens zijn rechtszaak zei hij dat hij altijd halfnaakt in bed lag, omdat de wonden van het paardrijden dan beter konden genezen. De 11-jarige kroop dan wel eens bij hem in bed kroop en dan aaide hij haar over haar buik als ze niet kon slapen. Daarmee had hij geen seksuele bedoelingen.

De rechtbank denkt daar anders over. De manegehouder heeft op ernstige wijze de lichamelijke integriteit van het slachtoffer geschonden door misbruik te maken van haar kwetsbaarheid en haar vertrouwen in hem. En dat alles om zijn eigen behoefte voorop te stellen en niet na te denken over de gevolgen voor het meisje.