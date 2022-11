Held Noah (10) krijgt jeugdlintje, als dank voor het schoonhouden van Enschede

Subway Haaksber­gen al vijf jaar ‘bonje met de buren’: zoveelste hoorzit­ting stelt Subway in gelijk

HAAKSBERGEN - Sinds de komst van de broodjeszaak Subway in Haaksbergen gaat eigenaar Alexander Faal van hoorzitting naar hoorzitting. Al 5 jaar lang regent het klachten, voornamelijk vanuit zijn bovenburen. Toch wordt de eigenaar van de zaak telkens weer in zijn gelijk gesteld: „Dan moet je maar niet in het centrum gaan wonen”, vindt hij.

23 november