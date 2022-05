Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | Kent u die uitdrukking: door de villa’s het bos niet meer zien? Het betekent dat 263 mensen met geld allemaal dachten dat ze in een parkachtige omgeving gingen wonen. En in plaats daarvan kregen ze 262 buren. Maar er gebeurde meer in Enschede deze week. Wat precies, dat lees je in de nieuwsupdate Enschede.

HAAKSBERGEN | Wat neem je mee als je alles moet achterlaten? Hoe houd je het aangenaam zonder torenhoge energierekening? En waarom is het bij Anne en Margje toch altijd zo gezellig in huis? Het was een week van warme verhalen in Haaksbergen (en eentje waar je broek van afzakt). Dit is de nieuwsupdate Haaksbergen.

ALMELO | Chagrijn, ongeloof, verbijstering en vooral frustratie. Het is wel eens gezelliger geweest in Almelo. Of je nou voetballiefhebber bent of niet: iedere Almeloër baalt enorm van de situatie bij Heracles Almelo. Club, stad en inwoners zijn zo nauw met elkaar verbonden dat een collectieve rouwstemming in Almelo ontstaat als het doek zaterdagavond definitief is gevallen. Het ging dan eigenlijk ook maar over één ding deze week in Almelo..

REGGESTREEK | Juichen de zandhagedissen of juichen de mountainbikers? Juichte de slang die ontsnapte in Nijverdal? De verwaarloosde dieren in Haarle dan misschien? Juicht Lokaal Hellendoorn door tegen een bouwplan te zijn, waar verder iedereen voor is? Valt er überhaupt wel wat juichen deze week? We gaan het zien. Hier is de nieuwsupdate van de Reggestreek.

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week. Over een knollentuin in Westerhaar, ondernemertje pesten (?) in Vriezenveen, een mysterie op Het Midden en geslepen messen langs het kanaal. Lees hier de nieuwsupdate Twenterand.

NOORDOOST-TWENTE | Toeval bestaat niet. In de week dat Benny Tijkotte (voorman van Lokaal Dinkelland) aangeeft dat de bestuurscultuur in Dinkelland nu echt op de schop moet, verstuurt diezelfde gemeente een opmerkelijke brief naar de kandidaat-kopers van een kavel in de nieuwbouwwijk ’t Spikkert in Weerselo. In Oldenzaal haalden met name de evenementen deze week het nieuws. Hoe dat zit? Je leest het in de nieuwsupdate Noordoost-Twente!

HENGELO | We wijnen, geinen, bieren en gieren wat af de komende tijd. We halen massaal de schade in of pakken mee wat we kunnen voordat het rotvirus ons weer lam legt. Alles kan! Behalve een middagje naar het buitenbad in Hengelo. En kent u die van de Snollebollekes? Precies! Dat en meer perikelen in de afgelopen week rond evenementen. Lees hier de nieuwsupdate Hengelo.