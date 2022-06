Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

HAAKSBERGEN | Zit Haaksbergen straks zonder bibliotheek en theater? U mag niet raden, maar u heeft het wel goed: die kans is behoorlijk groot. Dat wonderen de wereld nog niet uit zijn, bewijzen de helden van HSC’21. Een krankzinnige ontknoping, een flinke dosis geluk en geloof in een goede afloop is alles wat je nodig hebt. Dit is de nieuwsupdate van Haaksbergen.

HENGELO/BORNE/DELDEN | Het leven is als domino. Als alles om je heen omvalt, is het verdraaid moeilijk om overeind te blijven. Het is veel makkelijker om je er bij neer te leggen. Maar je kunt ook de schoonheid van het vallen zien, opstaan en bouwen aan nog iets mooiers. Een weekje Hengelo, Borne en Hof van Twente.

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over de plannen voor de komende vier jaar, het aanhoudende verzet tegen windmolens, een katvanger uit Westerhaar, de viespeuk die maar niet gepakt wordt en een nieuwe rel rondom het jongerenwerk. Lees hier de nieuwsupdate van Twenterand.

NOORDOOST-TWENTE | Je hoeft geen erkend waarzegger te zijn om in te kunnen schatten dat de raad van Losser volgende week aan een spannend hoofdstuk begint. Bij de benoeming van de nieuwe wethouders, maar ook bij het afscheid van CDA-wethouder Harry Nijhuis, werd het incasseringsvermogen van het college stevig op de proef gesteld. In het kader van de operatie ‘Hier branden we onze vingers dus niet aan’ besloot datzelfde college het politiek uiterst gevoelige windbeleid als een gloeiend hete aardappel door te schuiven. Geen besluiten durven te nemen, is ook een manier van politiek bedrijven. Als de voortekenen niet bedriegen, wordt het de komende vier jaren niet gezelliger in ’t Lossers hoes. Lees hier de nieuwsupdate van Noordoost-Twente.

REGGESTREEK | De Heilige Geest is weer uitgestort op eerste pinksterdag, dus alles zal goed komen. Die ruzie over het BikePark in Enter wordt bijgelegd, overal komen schuilhutten voor het vee, Wierden gaat dik geld verdienen met een eigen zonnepark, Rectum/Ypelo wordt ook in de zomer zeiknat en Van Noord naar Zuid rijden in Hellendoorn gaat in een vloek en een zucht. Of toch niet? Lees het in de Nieuwsupdate Reggestreek van deze week.