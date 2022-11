Hilda Boer uit Enschede genomineerd voor landelijke grafiekprijs: ‘Afwachten en duimen!’

Hilda Boer is een van de tien genomineerden voor de Dutch Graphic Art Award. Dat is een nieuwe grafiekprijs, van de landelijke organisatie JAKUNST. „Een hele eer, ik ben nu al trots.”

Hoe prestigieus is die prijs?

De wedstrijd, want dat is het natuurlijk, is dit jaar voor het eerst. De winnaar krijgt 1000 euro. Alle grafische kunstenaars in Nederland konden zich aanmelden. Het mooie ervan vind ik dat het geen publieksprijs is, want dan zou je al je familie en bekenden moeten mobiliseren en wint degene met het grootste netwerk. Vind ik een beetje flauw. Nee, dit is echt een prijs waar een vakjury het voor het zeggen heeft. Als je alleen al de lijst met de vijftig eervolle vermeldingen bekijkt, daar zitten heel wat kunstenaars bij met een hoge opleiding.





Heb je zelf een kunstopleiding gevolgd?

Op grafisch gebied amper, daarin ben ik vrijwel autodidact. Wel links en rechts wat opgepikt aan kennis, maar ik heb er niet een gerichte opleiding in gehad. Toen ik van de middelbare school kwam kon ik zó naar de Rietveldacademie in Amsterdam, waar de tekenleraar van onze school ook les gaf. Maar daar hebben mijn ouders een stokje voor gestoken, Amsterdam was toch wel wat wild. Daarom ging ik naar de tekenopleiding die destijds in Zwolle was. Daarna heb ik 37 jaar tekenles gegeven op Het Assink. Er naast heb ik altijd mijn eigen kunst gemaakt, niet alleen grafiek, maar ook olieverfschilderijen en bronzen beelden.

Wat betekent deze nominatie voor je?

Echt een hele eer, ik ben nu al trots! Ik zie het als een bijzondere bekroning op mijn grafische werk waarvoor ik me mijn leven lang heb ingezet.

Wat is kenmerkend voor je grafische werk?

Een belangrijk thema is vrouw & vis. Daar heb ik hele series linosnedes van gemaakt. Ik las ooit een artikel over een bepaalde streek in Frankrijk, waar mensen elkaar een kaart sturen met een vrouw en een vis, zoals wij elkaar kaarten met hartjes sturen met Valentijnsdag. Dat vond ik een leuk gegeven en daar ben ik mee aan de slag gegaan. De vis zie ik als symbool voor de liefde. Op alle drie werken die ik heb ingestuurd voor de prijs is dat het thema.

Volledig scherm Een van de genomineerde grafische werken van Hilda Boer met de titel 'See me, feel me...' © Hilda Boer

Wat gaat er verder gebeuren?

Maandag ga ik mijn inzending naar Raamsdonkveer brengen, waar JAKUNST is gevestigd. Het zijn voor grafiek relatief grote werken, van 90 bij 120 centimeter. Daar gaat de jury naar kijken. Fysieke werken beoordelen is toch anders dan de foto’s ervan die je voor de eerste ronde kon insturen. De uitslag wordt een week later bekend. Tot dan is het afwachten en duimen.