Hilda uit Enschede is autodidact, maar wint derde prijs in grote grafiekwedstrijd: 'Ontzettend blij'

Met video ‘Hup Holland hup, oh oh oh!’ Deze drie Tukkers hebben dé WK-hit te pakken, denken ze zelf: ‘Mijn familie is alvast enthousi­ast’

ENSCHEDE - Zing het op de melodie van Sweet Caroline van Neil Diamond: ‘Hup Holland hup, oh oh oh! Wij zijn dé wereldkampioen!’ Als het aan drie Tukkers ligt, dan wordt dit hét Oranjenummer dat je meebrult in de kroeg of je huiskamer. „Leuk dat zanger Mart Hoogkamer op tv zoekt naar een nieuwe WK-hit, maar die maken wij in Twente zelf.”

18 november