Historische tram terug? ‘Past mooi in het Verhaal van Enschede’

ENSCHEDE Het laatste oude trammetje terug in Enschede. De Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker droomt er al jaren van, maar had geen idee hoe zij aan het geld daarvoor moest komen. Dat idee is er nu wel.

De lokale amateur historici hebben zich met een brief tot alle gemeenteraadsleden gewend. Daarin vragen zij de raadsleden geld beschikbaar te stellen voor de rentree van het historische tramstel naar Enschede. Dit zou wellicht kunnen in het kader van het jubileumjaar 2025, waarin Enschede 700 jaar stadsrechten viert: ‘Als cadeau van de stad aan de stad’.

De stichting beschouwt de oude tram als een van de bijzondere symbolen van de gouden tijd van de roemruchte Twentse textielindustrie. „Het zou mooi in het ‘Verhaal van Enschede’ passen als wij daar aandacht voor weten te organiseren.”

De stichting ziet het al helemaal voor zich dat de tram wordt opgenomen in de collectie van de Museumfabriek. Al eerder is erover gesproken om hem op het plein achter De Museumfabriek te zetten, in een soort glazen remise. Het museum wil het beheer wel doen.

Laatste in zijn soort

Het tramstel is de laatste in zijn soort. Zeven waren er ooit van, die van 1908 tot 1933 tussen het oude station Enschede en de grens in Glanerbrug hebben rondgereden. Daarvan is er nog maar een over, Tram 1. Die is eigendom van de Nederlandse Tramstichting en wordt nu gerestaureerd in Overloon. De eigenaar is in principe bereid om er afstand van te doen.

De tijd is er rijp voor om het rijtuig terug naar Enschede te halen, denkt de Historische Sociëteit. De restaurateur is al bijna 80 en het werk is nog lang niet klaar. Bovendien kan Tram 1 nog maar een jaar blijven staan in de loods in Overloon.

Loods in Boekelo

Aan een aantal randvoorwaarden is al voldaan om de tram terug te brengen naar de plaats waar hij in de vorige eeuw rondreed. Een aantal Enschedese bedrijven heeft zich op verzoek van de stichting verenigd en gezamenlijk een offerte uitgebracht om de restauratie in Twente te voltooien. Een loods daarvoor is ook al gevonden: de bedrijfshal bij bouwbedrijf Stokkers in Boekelo. Die heeft voor de Museum Buurt Spoorweg eerder een restauratie voltooid. Ook is al het benodigde materieel voor de restauratie beschikbaar.

Blijft over het geld dat nodig is om Tram 1 weer naar Enschede te halen. De stichting ziet in het naderende jubileumjaar een passend moment voor het stadsbestuur om daar een budget voor te reserveren.