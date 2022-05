Hoog tijd om taboe rond bdsm te doorbreken: ‘Veel mannen weten gewoon niet waar ze moeten beginnen’

Anderhalf miljoen keer ging de roman Fifty shades of Grey alleen al in Nederland over de toonbank. Zestig miljoen mensen wereldwijd lazen met rode oortjes de bestseller over zakenman Christian Grey die zijn vriendin Anastasia Steele vernedert, vastknoopt, optakelt en aftuigt. Een belachelijk verhaal, zegt de 41-jarige Enschedese kunstenares en Meesteres PadmeArt*. „Dat boek geeft echt een totaal vertekend beeld van bdsm. Grey is gewoon een verknipte vent.”