In Twente zijn mensen gelukkiger dan in de rest van het land

met videoENSCHEDE - In Twente zijn mensen gelukkiger dan in de rest van het land. Het geluk van Twentenaren scoort een 7,1, waar in de rest van het land dat 6,9 is. Maar op veel vlakken is er nog genoeg te verbeteren. Dat moet de komende jaren terugkomen in beleid. ‘Dit is waar het om gaat in de levens van mensen, niet om geld’.